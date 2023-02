Nella Casa del Grande Fratello Vip il clima è talmente testo che anche una semplice partita a biliardo può generare drammi e discussioni, soprattutto se di mezzo ci sono Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Il rapporto tra l’ex tronista e la modella venezuelana è una lunghissima sequela di alti e bassi, e anche il minimo pretesto sembra portare i due vipponi a discutere e a mettere in dubbio la loro conoscenza.

Il biliardo della discordia

Mentre il resto dei coinquilini si rilassava in un angolo del loft di Cinecittà, Daniele e Oriana erano impegnati in una partita a biliardo. Da un lato l’imprenditore veneto, esperto giocatore, dall’altro la “bebe”, che è alle prime armi. Proprio le tecniche di gioco sono la causa del loro ennesimo scontro: Dal Moro, scherzando, prende in giro la Marzoli, colpevole di non comprendere come “tirare di sponda”. Dopo i numerosi rimproveri di Daniele, Oriana inizia a stufarsi, e con rabbia accusa il coinquilino di rivolgersi a lei in modo poco carino.

Tensione alle stelle tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

In preda al nervosismo, la venezuelana si allontana dal tavolo da biliardo: "Non mi parlare così”, sbotta. “Adesso fai la sceneggiata, sappi che da questo momento hai smesso di parlare con me”, replica l’ex tronista, infastidito dalla reazione secondo lui eccessiva e fuori luogo. Insomma un’altra lite, l’ennesima di un rapporto, quello tra Daniele e Oriana, che stenta a decollare.