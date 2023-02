Due sere orsono, nella Casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon era scoppiata in un pianto disperato ripensando al rapporto con Luca Onestini. Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, abbiamo potuto assistere ai confessionali dell’influencer triestina durante i quali, in lacrime, racconta di essere tutt’ora attratta dall’ex tronista e di star male per lui.

Nikita Pelizon su Onestini: "Nonostante tutto mi piace ancora"

“A lui viene naturale essere seduttivo, ed è normale che per me il livello di estrogeni sale. Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa e una cosa che stava nascendo. Ma non ce la facevo più perché non mi faceva stare bene, era una cosa troppo criptica. E quindi sto male per quanto non mi piaccia che dica un sacco di bugie bianche e non mi piaccia il suo fatto di camminare come se fosse il più figo del mondo. Però, nonostante tutto, mi piace. E quindi sto ancora male. Io so che non ci troviamo a parlare e quindi sarebbe una tragedia, so che non mi piacciono un sacco di cose di lui, ma nonostante questo mi piace. Io credo che lui si trovava molto bene con me, ma mi ha sempre detto amica lasciandomi una porta aperta, perché non voleva che nel programma ci fossero queste situazioni di coppia”.

Attilio Romita, che due giorni fa ascoltò lo sfogo di Nikita Pelizon, ha così commentato in confessionale: “A me pare surreale che si interroghi ancora su Luca perché la non storia con lui è conclusa da ormai abbondantemente”.