Nella Casa del Grande Fratello Vip può capitare anche di litigare per una banalissima partita a Risiko. E’ quello che è successo poche ore fa tra Edoardo Donnamaria e Luca Onestini.

Le montagne russe degli ultimi giorni, dovute alla burrascosa relazione con Antonella Fiordelisi, hanno messo a dura prova la tenuta mentale del volto di Forum, che va su tutte le furie anche per le sciocchezze.

A dare una bella strigliata a Edoardo ci ha pensato Luca Onestini, che ha di fatto “messo al posto suo” l’irrequieto Donnamaria. Durante una partita a Risiko, il fidanzato della Fiordelisi ha definito il coinquilino “uno scemo”, ma l’ex tronista l’ha prontamente zittito: “Edoardo, devi stare tranquillo, perché ti stai prendendo una massacrata, quindi se facciamo a chi è più scemo, vinci tu. Quindi conviene che ti calmi, e non dirmi “stupido e cogl*one”. Calmati e rimani al posto tuo”.

Edoardo non ha più fiatato e, a giudicare dal video che potete guardare in basso, al posto suo ci è rimasto per davvero.