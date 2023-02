Antonella Fiordelisi è finita nuovamente nel mirino di alcuni coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, suoi detrattori convinti. Nello specifico, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà dicono di “non sopportarla”.

La moglie di Brad, chiamata in Confessionale, ha colto l’occasione per lanciare bordata all’influencer campana: “Questa persona è capace di distorcere completamente la realtà a suo favore per fare la vittima. Io stessa ho sentito che ha detto a Edoardo ‘non mettermi le mani addosso’. Ho sentito con le mie orecchie...". Tavassi, invece, ha ricordato le pesanti offesi rivolte dalla Fiordelisi a Edoardo Donnamaria, e si dice convinto che la vippona è pronta a passare sopra a tutto pur di arrivare in finale: “Lei voleva far passare Edoardo come uno che la picchiava. Per arrivare alla fine lei non guarda in faccia a nessuno. E non guarda in faccia, soprattutto al fidanzato”.

Antonella Fiordelisi si rifiuta di fare uno sketch

Di certo, Antonella Fiordelisi fa poco o nulla per farsi apprezzare dagli altri coinquilini. A testimonianza di ciò un episodio che si è verificato ieri sera, durante il consueto appuntamento del giovedì con Il GF Game Night. Infatti, la fidanzata di Donnamaria si è rifiutata di fare uno sketch, a differenza degli altri vipponi che si rendono sempre disponibili: “No non voglio farlo sinceramente. Queste cavolate no, preferisco evitare. Cioè ragazzi, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone, una cosa molto importante. L’ha fatto anche Patrizia Rossetti questa cosa delle televendite finte pe Game Night Show? Eh lo so, ma questa non è una cosa che mi piace e non la faccio. Per tutte le cose importanti davvero che ho fatto, fare questa cosa frivola non mi va proprio”.