Nella Casa del Grande Fratello Vip, il feeling tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli cresce con il passare dei giorni. Mentre si trova in cortiletto con Micol Incorvaia e Davide Donadei, l’ex calciatore si sbottona sul suo rapporto con la moglie di Brad.

Andrea confessa di non essere interessato a creare una coppia con il solo intento di ottenere maggiore visibilità, e di essere legato a Giaele da un affetto sincero: “Per me con Giaele ad oggi c’è feeling. E’ una ragazza a cui voglio bene, ma non la vedo come una cosa da accelerare”, rivela. “Lei ha una persona a casa che l’aspetta (il marito, ndr), in questo momento ha mancanze di affetto che cerca in un’altra persona che posso essere io”, prosegue Maestrelli, che si dice assolutamente convinto di voler rispettare il matrimonio della coinquilina e di volersi limitare ad essere per lei un punto di riferimento nella Casa e un amico su cui fare affidamento nei momenti di tristezza.

Andrea, dunque non sembra provare dei sentimenti che vadano al di là di una semplice amicizia, e per il momento va bene così, senza andare oltre alle attenzioni che già si scambiano reciprocamente. “A meno che tu non ti innamori”, commenta Davide Donadei, consapevole del fatto che “al cuor non si comanda”, e che i sentimenti possono nascere quando meno te lo aspetti. “Ad oggi non esiste”, replica convinto Andrea Maestrelli, sicuro di non volere nulla di più dalla sua relazione con Giaele De Donà.