Il GF Game Night, consueto appuntamento del giovedì sera nella Casa del Grande Fratello Vip, regala spunti e suscita polemiche. Ad Edoardo Tavassi, impegnato nel gioco “Tutta la verità”, è stato chiesto chi non vorrebbe mai rivedere tra gli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, reality a cui ha partecipato insieme alla sorella Guendalina nell’edizione 2022.

Il romano, senza pensarci neanche per un istante, ha fatto il nome del fratello di Belén, Jeremias Rodriguez, il tutto davanti all’ex cognato Antonino Spinalbese, che è rimasto impassibile. “Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto? Jeremias Rodriguez. Senza ombra di dubbio. In realtà anche il padre” (video).

Non è la prima volta che Edoardo Tavassi parla del rapporto con il fratello di Belén e Cecilia. Lo scorso novembre, infatti, durante alcune confidenze con Antonino, ha raccontato le sue esperienze sulla playa in Honduras e le liti con Jeremias. “Poi fuori io e te ci racconteremo tante di quelle cose. Su certe robe ne saprai più di me. Però io ho un punto di vista molto particolare. Che poi quello che pensavo io era condiviso anche dagli altri, quasi tutti, davvero. Il pensiero è partito da me e poi gli altri hanno concordato. Però posso dirti che in tutta la mia vita io non ho mai conosciuto uno così. Poi pensa che è difficile che io finisca per litigare in quella maniera. Per farmelo fare devi proprio combinarla grossa. Mi ha proprio sconvolto, anzi mi hanno sconvolto, uno più dell’altro”.