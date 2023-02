L’ingresso dell’ex di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe saltare. A rivelarlo è l’Investigatore social Alessandro Rosica attraverso un post su Twitter.

Gianluca Benincasa, ex fidanzato dell’influencer campana, dovrebbe entrare nel loft di Cinecittà non nelle vesti di concorrente bensì di ospite. Insieme a lui altri tre personaggi in qualche modo legati ad alcuni vipponi in gara: Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro).

Stefano Fiordelisi critica la scelta del Grande Fratello

Nelle ultime ore stanno facendo discutere le parole del papà di Antonella Fiordelisi, il signor Stefano, che in un post su Instagram ha di fatto criticato la scelta dei vertici del reality di Canale 5 di far entrare in Casa l’ex fidanzato della figlia. “Cioè, fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica, e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in Casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritto nel suo libro… Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

"Azioni legali per scongiurare l'ingresso di Benincasa"

E’ di pochi istanti fa la notizia che, il signor Fiordelisi, insieme ad alcuni legali, starebbe provando a far saltare l’ingresso nella Casa di Gianluca Benincasa: “Il signor Stefano, assieme ai legali, sta facendo di tutto per far saltare l’ingresso di Gianluca Benincasa”. Queste le parole dell’Investigatore social Alessandro Rosica, che ha svelato il retroscena sulle presunte azioni che starebbe intraprendendo il papà di Antonella Fiordelisi per scongiurare l’ingresso dell’ex fidanzato della figlia nel loft di Cinecittà.

Continueremo a tenervi aggiornati.