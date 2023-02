Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si lascia scappare un’affermazione in merito ad un video di Oriana Marzoli che avrebbe visto quando dopo aver abbandonato temporaneamente il loft di Cinecittà per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

Antonino Spinalbese spiffera tutto

Gli utenti social non hanno potuto fare a meno di notare un’uscita dell’hairstylist, che lascerebbe chiaramente intendere che il vippone sarebbe venuto a conoscenza di informazioni provenienti dall’esterno sull’andamento del reality di Canale 5 e sui concorrenti stessi. Parlando con Antonella Fiordelisi, infatti, l’ex di Belén Rodriguez ha spifferato un particolare su Oriana Marzoli: “Quando usciremo di qui ti farò vedere un video…”. Si tratterebbe di un’allusione a qualche episodio avvenuto molto probabilmente durante il daytime o in altre circostanze, di cui l’influencer campana non può essere a conoscenza.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera: “Antonino dice ad Antonella che usciti dal Gf Vip le farà vedere un video su Oriana” Ma lo schifo di tenere uno che sa cosa è successo fuori dalla Casa solo perché è l’ex di Belén?”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “E’ palese. Quando è uscito ha avuto suggerimenti”. I chiari riferimenti sono a quando Antonino Spinalbese ha lasciato il loft di Cinecittà per motivi di salute, ed è rimasto fuori dalla Casa per circa due settimane. Dunque, secondo gli internauti, il vippone avrebbe avuto modo di consultare i social, ed apprendere informazioni essenziali per elaborare una strategia una volta rientrato in gioco.