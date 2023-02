Quando sembrava che la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria fosse giunta ai titoli di coda, nella giornata di ieri si è verificato l’ennesimo colpo di scena. L’influencer campana e il volto di Forum, infatti, si sono riavvicinati nuovamente: una circostanza non nuova, ma che appena 24 ore prima, quando si insultavano a vicenda e Antonella diceva ad Edoardo che poteva ritenersi single, sembrava una vera e propria utopia.

Detto questo, nella Casa del Grande Fratello Vip sta per fare il suo ingresso Gianluca Benincasa, ex fidanzato della Fiordelisi, che sarà ospite del loft di Cinecittà, e che entrerà con il chiaro obiettivo di provocare un terremoto nella ship tra i Donnalisi, già messa a dura prova dai litigi e dalle discussioni delle ultime settimane.

Il papà di Antonella Fiordelisi contro il Grande Fratello

A tal riguardo, il papà di Antonella Fiordelisi, il signor Stefano, si è detto contrario alla scelta del Grande Fratello di far entrare Benincasa: “Cioè, fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica, e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in Casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritto nel suo libro… Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

Temiamo che Stefano Fiordelisi dovrà farsene una ragione. L’ingresso nella Casa di Giancluca Benincasa sembra ormai cosa certa, così come quello di altri ex fidanzati di alcuni concorrenti in gara: Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro).