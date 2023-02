Vola un nuovo aereo sopra la Casa del Grande Fratello Vip. Il destinatario, questa volta, è Daniele Dal Moro, il quale temporeggia prima di uscire in giardino per leggere quello che i fan hanno pensato di scrivere per lui.

Aereo pere Daniele Dal Moro

“Fly alone. We are here. Only Denzzzers & Cali”, c’è scritto sullo striscione. Leggendo quelle parole, l’ex tronista si lascia andare ad un sorriso, e pare proprio che apprezzi il messaggio. "Grazie cari”, urla il vippone con lo sguardo rivolto verso il cielo. Difficile capire cosa gli passi per la testa in questo momento, ma di certo il messaggio è arrivato forte e chiaro. Daniele si mostra felice di aver ricevuto un aereo destinato esclusivamente a lui, senza che sia stata coinvolta Oriana Marzoli. Insieme ai suoi amici più cari, Dal Moro si diverte a salutare il pilota.

La reazione di Oriana Marzoli

Ma come avrà reagito la “bebe” venezuelana? Si trova in cucina insieme a Luca Onestini, e l’umore è decisamente pessimo. Non le è piaciuta la reazione di alcuni coinquilini: il messaggio scritto sullo striscione non è affatto positivo per lei, per cui non apprezza che alcuni vipponi abbiano goduto di ciò. Onestini la invita a non dare troppa importanza all’aereo, perché l’unica cosa che conta è il rapporto con Daniele. Ma Oriana non si lascia convincere e va su tutte le furie (video).