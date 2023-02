La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, assomiglia sempre di più ad una di quelle che si vedono nelle soap opera spagnola. Dopo aver (almeno apparentemente) chiuso la relazione con il volto di Forum, dicendo che quest’ultimo sarebbe potuto ritenersi “single”, l’influencer campana, a distanza di poco più di 24 ore, è tornata nuovamente tra le braccia di quello che fino a poche ore fa era il suo ex fidanzato.

Antonella Fiordelisi contro tutti

Ma andiamo con ordine. Questa notte, Antonella ha litigato pesantemente con Edoardo Tavassi, Nicole Murgia, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Durante la discussione sono volate parole grosse, e attaccata su più fronti, la Fiordelisi è letteralmente crollata rifugiandosi in camera da letto. E lì chi l’ha raggiunta? Avete indovinato: Edoardo Donnamaria, che prova a confortarla e la invita a viversi l’esperienza con più leggerezza.

Il riavvicinamento con Edoardo Donnamaria

“Non ce la faccio più a convivere con queste persone”, dice tra i singhiozzi Antonella. “Io sto con loro per altro, non per parlare di te”, spiega Edoardo, che consiglia alla vippona di ignorare ciò che dicono gli altri coinquilini che non sopporta. “Sono troppo emotiva in tutto”, sussurra la Fiordelisi, che non riesce a frenare le lacrime che scendono copiose sul suo volto.

Il supporto di Donnamaria non tarda ad arrivare: “Nonostante le cose che hai sbagliato, io sono qua. Io sono innamorato di te. Quando sto con te, non ho bisogno di nient’altro”, ribadisce ancora una volta Edoardo. “Io sono veramente ferita. Non faccio nulla per il gioco”, sostiene Antonella per difendersi. Donnamaria le crede, ormai ha capito quando finge, anche se per lui il problema rimane.

Le parole del volto di Forum fanno riflettere la Fiordelisi. Questo avvicinamento potrebbe portare ad una rinascita o ad una nuova fase della loro relazione? Beh, a quanto pare sì. Questa mattina, infatti, i due ragazzi si sono baciati e coccolati come se nulla fosse successo (video).