Antonino Spinalbese compie 28 anni. L’ex di Belén Rodriguez è stato festeggiato allo scoccare della mezzanotte dai suoi coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, ma non tutti gli hanno fatto gli auguri di buon compleanno.

Oriana Marzoli e Edoardo Donnamaria, infatti, ormai ai ferri corti con l’hairstylist, anche se per ragioni diverse, hanno preferito mantenere le distanze dal coinquilino, decidendo di non augurargli buon compleanno.

La modella venezuelana e il volto di Forum non si sono uniti al resto dei vipponi mentre questi ultimi si stringevano attorno ad Antonino. Un gesto che non è passato inosservato all’occhio attento degli internauti, che hanno condiviso sui social un video in cui si vede Edoardo continuare a mangiare e ignorare completamente Spinalbese.

Ormai è chiaro: le tensioni tra la Marzoli, Donnamaria e Spinalbese sono giunte al culmine, e difficilmente potrà verificarsi un chiarimento. Si va avanti ognuno per la sua strada.