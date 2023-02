Oggi, primo febbraio, Antonino Spinalbese compie 28 anni. Poco dopo la mezzanotte, Luca Onestini si è avvicinato all’ex di Belén Rodriguez per augurargli buon compleanno, nonostante i due, nella Casa del Grande Fratello Vip, siano da tempo ai ferri corti: “Posso farti gli auguri? Gli auguri te li faccio, buon compleanno Antonino”.

La reazione di Antonino Spinalbese

Ma l’hairstylist non l’ha presa affatto bene e ha immediatamente fermato l’ex tronista: “Preferivo di no. Non mi piace la finzione, non apprezzo. Io non li avrei fatti, Luca, sono sincero. Io personalmente non amo questa cosa e la trovo finta”. Onestini ha reagito in maniera molto educata: “Io non li ho ricevuti da persone con cui non c’è rapporto e con te non c’è, però mi sembra corretto farteli. Ti ho solo detto buon compleanno. Non vengo qui a parlare di chissà cosa è solo un buon compleanno. Non voglio nulla di più scusami”.

Antonino Spinalbese sul gesto di Luca Onestini

Nella notte, Antonino ha poi spiegato ad Edoardo Tavassi perché ha reagito in quel modo: “Io ti dico cosa mi piace e i suoi auguri non mi piacciono. Non ce la faccio ad accettare degli auguri senza dire la mia dopo. Ho solo detto che non li preferisco. Cioè preferivo non riceverli. Ragazzi è più forte di me io sono sincero. Ho detto ‘grazie’ e poi non ce l’ho fatta a trattenermi. Questa di dire quello che penso è una cosa che faccio sempre. Io sono buono e sono anche una persona che non sopporta certe situazioni. Non me ne frega nulla se ho sbagliato secondo voi. Io di mio sono sempre stato troppo educato perché mia madre era severa. Crescendo mi sono reso conto che la mia educazione era un problema e lo prendevo sempre in quel posto. Lavorando e conoscendo le persone ho tolto gli insegnamenti di mia madre e adesso sono schietto”. A quel punto è intervenuta anche Milena Miconi, che ha fatto un’osservazione assolutamente condivisibile: “Ascolta. non facciamo passare la maleducazione per sincerità”.

Luca Onestini, invece, sfogandosi con Micol Incorvaia, ha detto: “Non mi aspettavo questa risposta da parte sua. Gli ho detto solo ‘buon compleanno”, non ‘ti voglio bene’”.