Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo l’ennesima discussione avuta con Daniele Dal Moro (video in basso), Oriana Marzoli decide di recarsi in cortiletto per sfogarsi con Milana Miconi, Sarah Altobello e Alberto De Pisis. La modella venezuelana racconta la conversazione avuta con l’ex tronista e, trattenendo a fatica le lacrime, si dice piuttosto amareggiata e delusa per l’epilogo di questa storia.

Alberto cerca di spiegarle che, a prescindere da quanto detto dall’imprenditore veneto, Oriana dovrebbe dare maggiore peso ai fatti e non alle parole, in quanto anche i gesti potrebbero darle dei segnali positivi: “Non devi basarti su ciò che una persona dice, ti devi basare sui fatti”, ammonisce De Pisis. “Basta, nemmeno con i fatti vedo più il suo interesse”, risponde la Marzoli. Stanca di dover fare inutilmente dei passi in avanti senza ricevere nulla in cambio, si dice pronta a rinunciare definitivamente alla conoscenza con Dal Moro: “Non posso stare tutta la vita a dimostrare. Mi sono stufata”.

Oriana Marzoli chiude con Daniele Dal Moro

“Evidentemente non è scattata”, commenta De Pisis, il quale consiglia ad Oriana di proseguire l’avventura nella Casa da sola senza pensare a quanto accaduto. Ad intervenire nel discorso è anche Milena Miconi che, d’accordo con Alberto De Pisis, invita la venezuelana a valutare bene la situazione e a prendere la decisione più opportuna: “Non puoi stare male così per un rapporto che non ha provato a iniziare”. “Non voglio avere nessun rapporto con lui”, conclude Oriana. Dice di voler mettere un punto definitivo a ciò che è stato per evitare di soffrire ulteriormente, e confida ai coinquilini di non voler avere più alcun tipo di rapporto con Daniele.

Dunque, dopo la fine della tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, anche l’ipotesi di una possibile ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è naufragata.