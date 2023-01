La puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 30 gennaio, ha di fatto sancito la fine della storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria

Terminata la diretta, i due hanno avuto un lungo confronto, durante il quale l’influencer campana ha espresso al suo ormai ex fidanzato la volontà di archiviare la loro relazione. “Sono venuta qui in primis per pensare a me, non per stare male per un uomo. Da questo momento in poi sono sola. Non stiamo più insieme per quanto mi riguarda”. Queste le parole di Antonella che, nonostante Edoardo abbia provato in tutti i modi a farle cambiare idea, è parsa irremovibile e ferma sulle sue perentorie posizioni.

Difficile ad oggi stabilire se il rapporto tra i due possa essere recuperato, anche se in più di un’occasione i Donnalisi ci hanno dimostrato che non è saggio fare previsioni in merito all’andamento della loro relazione. Ma, almeno questa volta, la storia d’amore sembra irrimediabilmente compromessa.

L'ex di Antonella Fiordelisi "ospite" nella Casa

A gettare ulteriore benzina sul fuoco sarà l’ingresso dell’ex di Antonella Fiordelisi. Gianluca Benincasa, protagonista lo scorso novembre proprio di un confronto in diretta televisiva con la vippona, sarà infatti uno dei nuovi “ospiti” che a partire da lunedì 6 febbraio faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà. L’approdo di Gianluca nella Casa più spiata d’Italia provocherà un ulteriore scossone nel rapporto già tesissimo tra Antonella e Edoardo, con la possibilità che la Fiordelisi possa nuovamente riavvicinarsi a Benincasa, verso il quale ha sempre detto di nutrire un sentimento, anche se solo di amicizia. Non osiamo nemmeno immaginare quale potrà essere la reazione di Donnamaria che, come scritto in apertura, avrebbe voluto proseguire la relazione con Antonella. Per il volto di Forum sarà un’ulteriore bastonata, che potrebbe provocargli il definitivo colpo di grazia.

Oltre all’ex della Fiordelisi, ad entrare in Casa saranno anche Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini), Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) e Jessica Selassiè.