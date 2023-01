Serata ricca di emozioni per Luca Onestini. Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 30 gennaio, Alfonso Signorini ha fatto una bellissima sorpresa all’ex tronista, facendogli recapitare una lettera di Ivana Mrazova, sua ex fidanzata e più grande amore della sua vita. La modella di origini ceche è prossima a tornare come ospite nella Casa più spiata d’Italia, dove potrà nuovamente incontrare il suo ex compagno.

Onestini ha ricostruito quella che tutt’oggi considera “la storia più importante della sua vita”, durata oltre tre anni e nata proprio tra le mura del loft di Cinecittà durante l’edizione del 2017.

“È una persona che ho amato con tutto il mio cuore e onestamente la immaginavo come la madre dei miei figli”, rivela Luca, senza sapere di essere ascoltato dalla Mrazova. Si commuove parlando della storia d’amore con Ivana e vedendo le immagini di loro due insieme. Onestini ammette che entrambi non sono stati abbastanza forti da superare una serie di avversità, tra cui la distanza dovuta alla pandemia da Covid-19, che li hanno invece portati ad una dolorosa rottura.

La lettera di Ivana Mrazova

Ad alimentare l’emozione dell’ex tronista una lettera, in cui Ivana ricambia tutto l’affetto più volte espresso dal vippone: “Abbiamo vissuto molti momenti speciali insieme e per entrambi questa è stata la storia più importante, anche se l'abbiamo chiusa nel modo sbagliato”. Dai racconti di Luca Onestini emerge una chiusura a metà, arrivata tramite messaggi su Whatsapp. Incomprensioni e difficoltà irrisolte emerse solo in seguito durante un loro incontro a Milano, in cui entrambi si sono ripromessi di esserci sempre l’uno per l’altra.

La commozione di Luca Onestini

Non è passata inosservata l’emozione che traspare dalla voce e dallo sguardo di Luca Onestini per l’intero collegamento con Alfonso Signorini, al quale Ivana Mrazova assiste con grande interesse e trasporto. Luca ancora sa che, lunedì 6 febbraio, durante una nuova puntata del Gf Vip, la sua ex fidanzata entrerà nella Casa come ospite. Chissà, magari lo stesso luogo che nel 2017 ha visto nascere la storia d’amore tra Onestini e Ivana, potrà dare nuova linfa ad entrambi ed aiutare a scrivere un nuovo capitolo.