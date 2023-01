Ieri sera è andata in onda la trentesima puntata del Grande Fratello Vip. Sotto ai riflettori, dopo una settimana burrascosa, sono finiti Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due non riescono a fare a meno l’una dell’altro, ma la relazione ha purtroppo assunto connotazioni tutt’altro che piacevoli. Lei piange di continuo, lui vomita di nascosto, e pare che l’influencer campana e il volto di Forum, questa volta, si siano definitivamente allontanati.

La relazione tormentata tra Antonella e Edoardo

Edoardo sostiene che Antonella vuole passare per la vittima della situazione. La vippona, tra l’altro, continua ad avere atteggiamenti equivoci e anche decisamente contradditori. Secondo la Fiordelisi, invece, il problema è rappresentato dall’eccessiva vicinanza del fidanzato con Oriana Marzoli, sua acerrima nemica all’interno della casa.

Durante la diretta la tensione si taglia con il coltello: accuse reciproche, parolacce, pianti disperati e mascara che cola sul viso. Anche dallo studio di Cinecittà le due opinioniste si schierano: da un lato, Orietta Berti che continua ad essere dalla parte di Edoardo, dall’altro, Sonia Bruganelli che invece prende le parti di Antonella, ed entra a gamba tesissima su Donnamaria, al punto che Alfonso Signorini decide di intervenire in prima persona.

Sonia Bruganelli contro Edoardo Donnamaria

Edoardo, nonostante il risentimento che prova nei confronti della fidanzata (o ex fidanzata, scegliete voi) non riesce completamente a distaccarsene perché si dice innamorato, e Antonella incappa in continue contraddizioni. A quel punto è intervenuta ma moglie di Paolo Bonolis, che si è scagliata contro il volto di Forum: “Si vede che tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato l’attenzione su di te e le luci su di te, perché tu non avevi nessun tipo di prerogativa all’interno di quella casa ok? Con Antonella tu hai significato qualche cosa. Antonella, tu hai una luce ok? Poi tu hai i difetti di questo mondo ma una luce ce l’hai”.

Ma l’invettiva della Bruganelli non viene apprezzata dal pubblico in studio, che inizia a mugugnare. Ma Sonia non si fa irretire, e decide di alzare ulteriormente il tiro: “Inutile fate così perché se lei sta dentro e voi fuori vuol dire che lei la luce la ha e voi no”.

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha interrotto l’opinionista mostrandosi in disaccordo con lei: “Non sono assolutamente d’accordo. Mi dispiace Sonia, ma non è così. Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto altre prerogative oltre ad Antonella. Edoardo ha una sua personalità. Non è vero. Ma chi l’ha detto?”.

Ad ogni modo, adesso toccherà ad Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi decidere se continuare a farsi dilaniare da questa relazione evidentemente tossica, oppure metterci definitivamente una pietra sopra e andare avanti ognuno per la sua strada.