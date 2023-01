Ci saranno quattro nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Le voci circolate sul web nelle ultime ore sembrano aver trovato conferma nelle parole dell’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Ma chi saranno i quattro nuovi vip che varcheranno la soglia della porta rossa? A svelarlo è stato proprio l’Investigatore social attraverso alcuni post pubblicati sul suo account Twitter. “Matteo Diamante, Gianluca Benincasa e Martina Nasoni hanno iniziato il periodo di quarantena, ed entreranno come ospiti nel corso delle prossime puntate. Oltre a questi tre ingressi, ci sarà anche quello di Ivana Mrazova. In seguito verrà aperto un televoto speciale attraverso il quale il pubblico deciderà chi far rimanere all’interno della Casa”.

Dunque, stando a quanto rivelato da Rosica, faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà quattro ex fidanzati di altrettanti vipponi: Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon; Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi; Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro; Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini.

Con l’approdo nella Casa dei nuovi “ospiti” saranno tantissime le dinamiche che si creeranno. Una scelta strategica quella di Alfonso Signorini e del suo team che, in vista della sfida televisiva con il Festival di Sanremo, calerà un vero e proprio “poker d’assi”.