L’intervento della signora Carla, mamma di Luca Onestini, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al figlio, continua a suscitare polemiche.

La madre dell’ex tronista ha utilizzato parole pesantissime nei confronti di Nikita Pelizon, la quale, dal canto suo, ha incassato le accuse a differenza di sua madre, pronta ad entrare in gioco per difendere la figlia.

La madre di Nikita Pelizon attacca la signora Carla

Infatti, la madre dell’influencer triestina, la signora Sabrina, si è sfogata sui social, e non ha alcuna intenzione di continuare ad assistere in silenzio agli attacchi che la figlia starebbe subendo nella Casa. “Grande Fratello Vip, vogliamo fare qualcosa? Noi, come famiglia, abbiamo assistito in diretta ad uno spettacolo aberrante. L’intervento della madre di Luca Onestini, contro nostra figlia. La Signora Carla, in diretta nazionale ed in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia dicendogli ‘Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo’. Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita”.

E’ un post su Instagram durissimo quello della mamma di Nikita Pelizon, la quale chiede un intervento immediato da parte dei vertici del reality show di Canale 5. “Siamo consapevoli che non esistono né figli né genitori perfetti e questo teatrino mediatico, messo in atto dalla signora Carla, non rende onore né alla vostra trasmissione né alla tv in generale”.

Le accuse della signora Carla a Nikita Pelizon

Nella puntata del Gf Vip dello scorso 23 gennaio, la signora Carla aveva attaccato senza filtri Nikita Pelizon: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.