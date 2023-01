Antonino Spinalbese resta lo scapolo più conteso della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la liaison che lo ha visto protagonista con Oriana Marzoli, l’ex di Belén Rodriguez è finito nel mirino prima di Giaele De Donà, che non ha mai nascosto di nutrire un certo interesse nei suoi confronti, e poi di Nicole Murgia, la quale ha palesato senza troppi giri di parole di essere fortemente attratta da lui.

L’hairstylist sta provando a resistere in tutti i modi alle lusinghe dell’attrice romana, ma per quanto tempo riuscirà a farlo? Del resto, Antonino ha svelato di non essere del tutto indifferente alle attenzioni che gli riserva Nicole, e c’è il “rischio” che alla fine possa cedere.

Nel frattempo, Spinalbese si gode le attenzioni che gli riservano le due vippone. Proprio ieri, Antonino si è lasciato coccolare da Nicole Murgia e Giaele De Donà che gli hanno fatto un massaggio a quattro mani. Un momento di assoluto relax per l’ex di Belén, ma anche una scena a forti tinte hot, visto che le due vippone ne hanno “approfittato” per testare la muscolatura delle gambe dell’hairstylist. Nonostante Giaele pare sia interessata anche ad Andrea Maestrelli, con il quale è molto in sintonia, proprio non riesce a togliersi dalla testa Spinalbese. Durante il TG GF Vip dello scorso venerdì, rispondendo ad una domanda provocatoria di Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, la modella ha svelato che se Spinalbese ci stesse lei farebbe l’amore con lui. Una chiarissima dichiarazione d’intenti che non lascia spazio ad alcuna interpretazione.

Nicole Murgia, invece, ha ammesso di provare una forte attrazione nei confronti di Antonino anche durante la puntata del 23 gennaio. Del resto, l’attrice non manca occasione di provocarlo e stuzzicarlo perché palesemente interessata a lui. Che sia in corso una contesa tra le De Donà e la Murgia? Chi tra le due vippone riuscirà ad abbattere il muro eretto da Spinalbese?