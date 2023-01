Giaele De Donà, sebben sposata con l’imprenditore statunitense Bradford Beck, ha sempre professato, insieme al marito, l’amore libero, anche se entro determinati limiti e a patto che non vadano di mezzo i sentimenti. La concorrente del Grande Fratello Vip, nell’ultimo periodo, si è molto avvicinata ad Andrea Maestrelli, ed entrambi non hanno fatto mistero di provare attrazione l’una per l’altro.

Giaele De Donà, rivelazione choc su Antonino Spinalbese

Tuttavia, in precedenza le attenzioni di Giaele era rivolte tutte ad Antonino Spinalbese, con il quale, dopo alcune incomprensioni, è tornata ad avere un rapporto di amicizia. Ad ogni modo, ieri sera, durante il GF Game Night, la vippona si è resa protagonista di una rivelazione inaspettata. Ad una domanda di Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, che le hanno chiesto se avrebbe fatto l’amore con Antonino in caso lui sarebbe stato propenso, ha risposto: “Rispondo, non mangio. Probabilmente sì, ma non in casa. Sì, ma non al Grande Fratello”. A quel punto, Tavassi ha detto: “Ma come non in casa? Dove, in giardino?”, e la De Donà ha replicato: “Basta, ho detto sì, ho detto sì”.

Del resto, Giaele non ha mai fatto mistero di essere attratta da Antonino Spinalbese, quest’ultimo finito nelle ultime settimane anche nel mirino di Nicole Murgia.