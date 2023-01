Scontro frontale tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella notte, l’influencer campana e il volto di Forum hanno litigato nuovamente. Il motivo? Il chiarimento tra Edoardo e Oriana Marzoli avvenuto in seguito alla nomination di lunedì 23 gennaio, circostanza che ha mandato su tutte le furie Antonella, la quale ha accusato il fidanzato di essersi schiarato dalla parte della sua acerrima “nemica”.

Quando la Fiordelisi ha scoperto che Donnamaria non ha cambiato idea sulla Marzoli, e continua a considerarla un’amica, è letteralmente esplosa. Edoardo ha provato a stemperare la tensione chiedendo alla fidanzata di dormire insieme, ma lei si è rifiutata.

Antonella ad Edoardo: "Mi hai persa per sempre"

Ecco le parole dell’influencer campana riportate dai colleghi di Biccy.it: “Fino a pochi mesi fa mi hai mostrato i tuoi lati migliori, poi vorrei capire cos’è successo dentro di te. Io non ti riconosco, non sei quello dell’inizio. Comunque quello che fai non mi fa stare bene, quindi basta. Da qui in avanti stati con i tuoi amici, finisci questo percorso con loro. Hai scelto le amicizie, hai perso Antonella, l’hai voluto tu. Ti porterai queste amicizie fuori, però mi ha perso, sappilo. E adesso lasciami stare, forse non hai capito: non mi devi chiamare più”. A quel punto, Edoardo ha tirato Antonella per il braccio per cercare di trattenerla: “Tu professi sensibilità e rispetto, però, in pochi giorni, mi ha detto ‘me**a di uomo’, ‘mi fai schifo’, vergognoso’, ‘senza pal*e’, ‘cane’. Vattene, va via da qui chi ti ci vuole più”.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

In seguito, Donnamaria si è confidato con Giaele De Donà, Luca Onestini e Nicole Murgia: “Lei mi ha detto cose terribili perché ho abbracciato Oriana dopo averla nominata. Lei non fa passi perché non è innamorata. Lei non è innamorata di me ed è palese. Mi sto facendo un’idea ben chiara e non so nemmeno perché la voglio vicino. Lei per me c’è solo per le telecamere” Se non sto bene, non c’è- Io non so con quale dignità prima le ho chiesto di dormire con me. Mi ha detto cose orribili, che nessuno mi ha mai detto in vita mia. Lei vuole un fidanzato che le dia sempre ragione e che stia sempre dalla sua parte. Ma che amore è questo? Dai, ma con chi è stata in passato? Ma vi rendete conto dell’assurdità…”.