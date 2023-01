Tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese è tornato nuovamente il sereno. L’imprenditrice ha palesato in più di un’occasione di nutrire un interesse per l’ex di Belén Rodriguez, ma quest’ultimo non ha mai ceduto alle avances della coinquilina, e tra i due oggi è nata una bella amicizia tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip.

Ora Giaele sembra aver messo nel mirino Andrea Maestrelli, con il quale si è instaurata una certa complicità che magari un giorno non lontano potrebbe sbocciare in qualcosa di più. Ma nonostante il rapporto con l’ex calciatore stia evolvendo, la De Donà continua ad essere in qualche modo attratta da Antonino, e ogni occasione è quella buona per trascorrere del tempo in sua compagnia.

Antonino Spinalbese svela un retroscena su Giaele De Donà

Due notti fa, la vippona ha raggiunto l’hairstylist mentre quest’ultimo si trovava nel suo letto. Spinalbese ha raccontato l’episodio ad alcuni coinquilini svelando anche un particolare retroscena: “Ieri sera mi sono messo a letto, è arrivata Giaele e si è buttata dolcemente sopra di me. Mentre mi parlava mi accarezzava: mi ha fatto un effetto davvero strano”. “Ti ha fatto effetto perché mi vuoi bene”, ha provato a minimizzare la De Donà, conscia del fatto che “l’effetto” di cui parlava l’ex di Belén era di natura più intima.

Sul web si è scatenata l’ironia, e un utente social ha commentato: “Andrea (Maestrelli, ndr) in ‘error 404’ mentre Antonino stava raccontando che Giaele, dandogli la buonanotte, si è stesa su di lui e gli ha fatto effetto”.