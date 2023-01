La relazione (o pseudo tale) tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha subìto una brusca battuta d’arresto. Ad incidere sulla scelta dell’ex tronista di tagliare definitivamente i ponti con la modella venezuelana sono state le critiche durissime ricevute durante la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio.

Definito incoerente da Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, che lo hanno attaccato anche per il suo comportamento nei confronti della Marzoli, Daniele ha deciso di fare un passo indietro e di allontanare la coinquilina. L’ex tronista ha deliberatamente ignorato un aereo inviato dai fan della ship, i cosiddetti Oriele, che recava un messaggio diretto proprio alla coppia, pur di non condividere quel momento con Oriana.

Il messaggio per Oriana e Daniele

La Marzoli si è immediatamente accorta dell’aereo ed è uscita in giardino per ringraziare i suoi sostenitori. “Oriana e Daniele, non si comanda al cuore. Oriele”, recitava lo striscione. “Magari gli entra in testa”, ha commentato Oriana riferendosi a Daniele. Ma quest’ultimo è apparso totalmente disinteressato, nonostante Edoardo Tavassi lo avesse messo al corrente. In seguito, Oriana ha fatto notare di come a Dal Moro ormai non freghi più nulla del loro rapporto: “Che brutta figura, non uscire nemmeno a ringraziare è proprio brutto”, ha detto la venezuelana.

La strategia di Daniele Dal Moro

Ma la Marzoli è all’oscuro di un particolare non di poco conto: Daniele vuole fargli “terra bruciata” intorno, e intende evitare di “offrire” ad Oriana la visibilità che, a dire dell’ex tronista, gli consentirebbe di uscire vincente dal complicatissimo televoto che la vede opposta a Nikita Pelizon e George Ciupilan. Una strategia chiarissima quella di Dal Moro, svelata dall’ex tronista durante una conversazione con Antonella Fiordelisi. “Non voglio che escano i miei amici”, ha raccontato Daniele riferendosi all’influencer triestina e al giovane tiktoker, palesando, di fatto, la sua preferenza.