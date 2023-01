Diventa sempre più turbolento il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip. Sulla questione, il loft di Cinecittà sembra spaccato in due opposte fazioni: da un lato c’è chi è dalla parte dell’ex tronista, dall’altro c’è chi sostiene l’influencer triestina.

Daniele Dal Moro vuota il sacco

Daniele Dal Moro è uscito definitivamente allo scoperto e ha preso posizione a favore della vippona. L’ex tronista, infatti, non vede in Onestini un interesse reale nell’approfondire la conoscenza con Nikita, e ritiene che Luca trascini avanti questa storia in quanto fine stratega ed esperto delle dinamiche dei reality show. “Onestini pensa di andare avanti con la ship fasulla, ma vedi quanto dura… Non gliene frega niente di Nikita, lo capisce anche un cieco”, ha confessato Daniele Dal Moro confidandosi con altri coinquilini. Secondo il vip veneto, dunque, Luca si comporterebbe in questo modo per proseguire quanto più a lungo possibile la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. “Svelerò i segreti di tutti, a cominciare dalla fake-storia di Onestini con cui pensa di andare avanti”, dice ancora Dal Moro.

Daniele sembra dunque pronto a vuotare il sacco e a svelare segreti inconfessabili. Quel che è certo è che il rapporto tra Onestini e la Pelizon è ulteriormente precipitato dopo le dichiarazioni della mamma di lui, la signora Carla, che è intervenuta durante la puntata del 23 gennaio scagliandosi contro l'influencer triestina: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.