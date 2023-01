Durissimo scontro tra la signora Carla, madre di Luca Onestini, e Nikita Pelizon durante la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio.

La donna è entrata nella Casa per difendere il figlio dopo che l’influencer triestina lo aveva accusato di averla illusa per poi rifiutarsi di approfondire la conoscenza. “Sono contentissima di come ti stai comportando. Sei un ragazzo pulito e trasparente. Le persone che dicono la verità sono scomode per quelle false. Sai ragionare e li costringi a inventare nuove bugie”, ha detto mamma Carla complimentandosi con Onestini. “Sei tutto d’un pezzo e continua così. Non provochi nessuno, non raccogli, non insulti. Ho sentito delle cretinate. Offendere è la risposta più facile per chi non sa argomentare. Si può criticare qualcuno, non offendere. Tu sai usare il cervello e dialettica. Hai una sensibilità che qualcuno non ha ancora capito”.

La madre di Luca Onestini attacca Nikita Pelizon

Poi, la signora Carla passa all’offensiva frontale nei confronti di Nikita Pelizon: “Con Nikita hai tutte le ragioni. Sei stato strenuamente rispettoso. Come donna sarei stata contenta. Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata con Ciupilan, poi gli ha dato un calcio nel sedere e non l’ha più considerato. Lei non può prendere in giro tutti. Come non può pensare che Luca che è naturalmente espansivo debba modificare gli atteggiamenti. Nikita non è il centro del mondo”.

In seguito, la mamma di Luca Onestini, rivolgendosi direttamente alla Pelizon, ha sottolineato: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

Sonia Bruganelli furiosa con la mamma di Luca Onestini

La donna è un fiume in piena, e si è rivolta anche ad Antonino Spinalbese: “Antonino non sa parlare, non sa argomentare. Sa parlare alle spalle o insultare, ma argomentare non è capace”. Ma in difesa dell’ex di Belén Rodriguez è intervenuta Sonia Bruganelli: “Ma lei pensa davvero di poter venire qui e lanciare accuse per difendere suo figlio. Ad Antonino ha detto che porta le donne a letto e poi le molla. Ma come si permette? Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio”.