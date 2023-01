Nella Casa del Grande Fratello Vip continua ad essere sotto i riflettori la liaison tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due vipponi sembrano aver sepolto l’ascia di guerra, e nonostante si siano ritrovati, restano nell’ex tronista alcune perplessità sulla modella venezuelana.

Quest’ultima si è ritrovata a chiacchierare in cucina con Sarah Altobello e Attilio Romita, e ha svelato alcuni gesti di Dal Moro che l’hanno resa felice. “Mi trovo molto, ma molto bene. Sì, sono rilassata. Però sì, vedo che anche lui lo è, c’è stato un gesto bellissimo. Si è svegliato non so a fare cosa, mi ha lasciato nel letto, dopo è tornato, però mi ha coperto, che carini. Mi ha messo apposto la mascherina e il cuscino. Questi sonno gesti piccoli che ti fanno capire che ci tiene. Lui è un dolce. Però a volte è troppo duro”.