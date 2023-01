La nascita di una possibile ship tra Antonino Spinalbese e Nicole Murgia continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice romana ha palesato in più di un’occasione il suo interesse per l’ex di Belén Rodgriguez che, dal canto suo, non sembra restare indifferente alle lusinghe della coinquilina.

A fare un punto della situazione ci hanno pensato Luca Onestini, Attilio Romita, Giaele De Donà e Oriana Marzoli. In camera da letto, i quattro vipponi provano a chiarirsi le idee sulla questione.

Nicole Murgia e Antonino Spinalbese: l'opinione dei vipponi

Il giornalista ha riportato alla mente una conversazione con l’hairstylist in veranda. Dopo averlo provocato su un possibile flirt con Nicole, Spinalbese non avrebbe smentito, né si sarebbe tirato indietro davanti alla possibilità di conoscere la vippona anche sotto altri aspetti. Giaele e Oriana, invece, hanno raccontato dell’interesse della Murgia, palesato in più circostanze: “Lei ha detto che le piace Antonino”, ha spiegato la Marzoli, e la De Donà le ha fatto eco: “Anche con me è stata esplicita. Se vuoi consigli su Antonino, le abbiamo detto, vieni qua che noi due ne sappiamo qualcosa”. “Se mi dovesi far dare consigli, però, me li farei dare da qualcuno con cui è andata a buon fine”, dice ridendo Romita.

Poi, il discorso diventa serio e secondo Giaele e Oriana, Antonino potrebbe essere davvero trattenuto questa volta: “Non sarebbe credibile dopo averci provato con tre donne”, sottolinea la modella venezuelana, che è molto infastidita dall’atteggiamento di Spinalbese: “Diceva che gli interessava solo Ginevra? Ora gli interessa lei?”.

Luca Onestini, invece, resta sul vago, e non esprime a pieno la sua opinione. Anche Attilio è dubbioso, ma forse, pensa il giornalista, questa volta potrebbe andare diversamente. “Chi vivrà vedrà”, chiosa Giaele De Donà, la quale preferisce allontanarsi da questi discorso proprio per non avere nuovamente problemi con Antonino.

L’hairstylist cederà alle lusinghe di Nicole Murgia?