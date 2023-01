Torna alla ribalta nella Casa del Grande Fratello Vip la vicenda “pistolino”. Durante la puntata dello scorso 2 gennaio, Antonella Fioredelisi si è lamentata con Oriana Marzoli accusandola di essersi appoggiata ad Edoardo Donnamaria e di avergli toccato “il pistolino”. “Si è messa su di lui poggiando sul pistolino, dico ‘ino’ perché era piccolo. Lo hanno visto tutti quanti”, aveva spiegato l’influencer campana. In seguito, Antonella ha provato a rimediare alla gaffe in Confessionale: “Ho detto ‘ino’ perché c’era lei con lui. Altrimenti avrei detto ‘pistolone’!”.

La scorsa notte, Antonella, Edoardo e Nikita Pelizon stavano scherzando in sala, quando l’ex di Francesco Chiofalo è tornata nuovamente sull’argomento. “Io ho detto pistolino nel senso che lei ha messo le mani. Non volevo usare parole volgari. La gente poteva pensare alle dimensioni. Io però ho detto quella cosa in senso non volgare. Non volevo però passasse un messaggio sbagliato e quindi ho rettificato con Alfonso in confessionale. Però adesso lo dico, io potevo usare parole diverse, ma usando quella sono stata più delicata. Non sono stata scurrile, non ho mica detto organo o cose peggiori? Comunque, come ho detto a Signorini ‘pistolino’ mentre lei era nei paraggi e si è buttata addosso, pistolone diventa con altro! Ragazzi ma è la verità, ho provato ad essere educata e a parlare senza esagerare. Quella parola si può dire in televisione”.

Edoardo Donnamaria ha deciso di mettere la parola fine alla vicenda del “pistolino”: "Oh ma basta con sta storia! Io sono davvero fiero di quello che ho, che non è ‘ino’”.