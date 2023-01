Terremoto nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma questa volta il “sisma” non è dovuto alle consuete liti tra i vipponi, bensì una vera e propria scossa registrata nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio con epicentro a Colonna, Comune in provincia di Roma.

Alcuni concorrenti, tra cui Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Andrea Maestrelli e Wilma Goich si trovavano in veranda quando hanno sentito la terra tremare. Anche la telecamera ha subito un lieve movimento.

Intorno alle ore 3 di questa notte, Daniele, Oriana, Andrea e Wilma erano ancora svegli. Chiacchieravano in veranda quando hanno avvertito, seppur per pochi secondi, una scossa di terremoto. “Ma avete sentito muovere?”, chiede Maestrelli. “Tipo terremoto? Sai che ho avuto la stessa percezione ieri?”, risponde Dal Moro, seguito dal “Anche io” della Goich. Dal video che circola su Twitter è possibile apprezzare che l’inquadratura al momento della scossa trema per qualche secondo.