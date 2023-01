E’ giunto il momento della verità per Nikita Pelizon e Luca Onestini. Ieri sera, al termine della cena brasiliana, l’influencer triestina e l’ex tronista si sono nuovamente confrontati sul loro rapporto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il pensiero di Luca Onestini

“Tu passi dal descrivermi come l’uomo perfetto, a rivoltarti come una bestia contri di me nel momento in cui io, conoscendoti, alla fine ti dico che dal punto di vista sentimentale non sei quello che cerco. Sentire che ti ho illuso quando sai benissimo che ho messo le cose in chiaro, mi ha fatto schifo, mi sono sentito assolutamente tradito. E’ inutile che neghi, ammetti i tuoi errori. Se c’è una persona incoerente non sono io, tu forse sei l’unica che non mi ha capito. Parliamo tranquillamente, ti ascolto. Ho detto quello che penso”.

La replica di Nikita Pelizon

Arriva la replica di Nikita: “Come ti ho detto, semplicemente voglio andare oltre a tutto ciò. A me è dispiaciuto tantissimo, mi sono sentita fraintesa e non capita. Mi hai messi davanti un’immagine di me che non è la mia. Quando mi hai detto che la maschera mi stava cadendo, ma siamo seri?”.

Luca Onestini sostiene di aver visto alcuni atteggiamenti di Nikita Pelizon poco trasparenti. I due vipponi non sono mai riusciti a chiarirsi, e l’ex tronista si è detto convinto della sua posizione.

“Sono sempre più consapevole verso una direzione, sempre di più. E’ vero che io ti ho illuso o ti ho sempre detto che ti vedevo come un’amica? E poi questa porta aperta era dettata da un vero sentimento di affetto che stavo provando e ti ho detto ‘In futuro non si sa mai’. E’ vero o no?”.