Nelle ultime ore, Nikita Pelizon e Luca Onestini hanno provato ad avere un chiarimento su quanto accaduto nel loro rapporto durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’influencer triestina e l’ex tronista erano apparsi sin da subito molto affiatati, poi le cose sono iniziate a precipitare quando la vippona gli ha confidato di essere attratta da lui e di volere qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma il secco “no” di Onestini ha generato una serie di fraintendimenti e accuse reciproche che ha portato entrambi ad evitarsi completamente.

Il confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

Due giorni fa, nel corso di una cena, Nikita ha provato ad avere un chiarimento, chiedendo all’ex tronista di seppellire l’ascia di guerra, ma dinanzi a se ha trovato ancora una volta un muro.

“Mi fai tenerezza in questo momento. Queste scuse non le accetto ed esco come se non ci fosse mai stata questa cena. Mi hai invitato, ok. E quindi? Per cosa mi chiedi scusa? In questa Casa le scuse le usate come merce di scambio per trovare una sorte di piattume, per evitare situazioni scomode. Non esisti per me, basta. Posso dirtelo?”. Questo il pensiero di Luca Onestini, che ha letteralmente gelato la coinquilina. Quest’ultima, però, non si è data per vinta, e ha deciso di avere un nuovo confronto. “Come ti ho detto, semplicemente voglio andare oltre a tutto ciò. A me è dispiaciuto tantissimo, mi sono sentita fraintesa e non capita. Mi hai messo davanti un’immagine di me che non è la mia. Quando mi hai detto che la maschera mi stava cadendo, ma siamo seri?”.

Nikita Pelizon svela come sono andate realmente le cose con Onestini

Dopo il confronto e le tante clip che sono iniziate a circolare sui social. è intervenuto (nuovamente) Gianmarco Onestini, che su Twitter ha attaccato la Pelizon: “Cara Nikita, un ‘No’ è un ‘No’. Impara a rispettare la volontà delle persone e non inventarti una realtà parallela solo perché non sei stata ricambiata. Hai stufato”.

Come riportato dai colleghi di Blogtivù.com, sembrerebbe che la Pelizon abbia spiegato nel dettaglio ad Antonella Fiordelisi i motivi per cui aveva creduto che con Luca Onestini potesse nascere qualcosa. Per saperne di più, vi invitiamo a guardare il video in basso.