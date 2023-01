Dana Saber nuovamente protagonista sui social. Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, l’ormai ex inquilina della Casa del Grande Fratello Vip ha sparato a zero su gran parte dei vipponi, definendoli “stron*i barboni”, e accusando Micol Incorvaia di aver violato il regolamento.

La modella di origini marocchine, attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di aprire un box domande, e non si è sottratta alle domande dei suoi follower, che le hanno chiesto dei suoi ex coinquilini. Su Oriana Marzoli, ad esempio, Dana ha rivelato che la modella venezuelana avrebbe problemi con l’igiene personale, mentre a chi gli ha chiesto del rapporto con Soleil Sorge ha risposto: “Gli amici si vedono nel momento del bisogno”. Frecciatina anche a Dayane Mello, con la quale è stata protagonista del famoso bacio saffico creato ad arte. L’ex vippona, infatti, ha fatto finta di non conoscerla.

Infine, Dana Saber ha detto che le uniche vip di cui sente realmente la mancanza sono Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.