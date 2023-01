Questa sera nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione di Dana Saber della scorsa settimana, ci sono ben sei vipponi al televoto. Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, George Ciupilan, Sarah Altobello e Wilma Goich: tra di loro si nasconde il nuovo eliminato che dovrà rinunciare al sogno di arrivare alla finale del reality show di Canale 5.

Stando ad i primi sondaggi, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare nuovamente Nikita (che ha ottenuto il 42% delle preferenze). A seguire, con un netto distacco, ci sono Giaele (15%), Alberto (13%), George (11%), Sarah (10,74%) e Wilma (9%). La cantante era già stata eliminata, ma aveva ottenuto il biglietto di ritorno ed era rientrata in Casa. Adesso, però, rischia di dover abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà, e si preannuncia una sfida a tre con Ciupilan e la Altobello.

Davide Donade, faccia a faccia con Chiara Rabbi?

Un altro tema di grande interesse, stando alle anticipazioni, dovrebbe essere legato alla situazione di Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, potrebbe ricevere la visita della sua ex fidanzata, Chiara Rabbi. Nel corso della passata settimana si è molto parlato di Donadei soprattutto in seguito delle parole di Arianna Gianfelici, che a Casa Pipol ha raccontato di aver avuto un flirt con Davide quando stava ancora insieme alla Rabbi. Quest’ultima si è scagliata contro la Gianfelici su Instagram, ricordandole come l’avesse contattata dopo aver ricevuto un due di picche da Donadei. L’ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi ha definito tutta la situazione “un teatrino triste”, e ha ribadito che non era sua intenzione parlare di quanto era successo con il vippone, ma che si è trovata costretto a farlo.

A tal riguardo, alcune voci parlano con insistenza di un possibile un faccia a faccia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi durante la puntata di questa sera. L’ex corteggiatrice approderà nella Casa per un confronto con la sua ex fiamma? Staremo a vedere.