Uomini e Donne: Roberta Di Padua flirta con corteggiatore della nuova tronista.

Roberta Di Capua si dichiara a un corteggiatore del Trono Classico. Lui è un volto nuovo, ed è approdato nello studio del dating show di Maria De Filippi per fare la corte alla nuova tronista Nicole Santinelli. E’ questa una delle anticipazioni emerse nell’ultima registrazione del programma di Canale 5.

In studio è stata presentata la nuova tronista Nicole Santinelli, e per lei sono scesi decine di corteggiatori che decideranno, dopo averla conosciuta, se restare o abbandonare lo show. Tra questi, ha catturato l’attenzione un ragazzo in particolare che ha suscitato l’interesse di una delle dame più famose e chiacchierate e seguite del parterre del Trono Over, cioè Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua punta un corteggiatore del Trono Classico

La storica nemica di Ida Platano, nel vedere questa sfilata e soprattutto la bellezza di questi giovani e aitanti ragazzi ha detto: “Che bella ventata di aria fresca”. L’allusione della Di Padua era riferita al fatto che in studio ci sono sempre i soliti uomini, visto che il ricambio di cavalieri del Trono Over non avviene così spesso. Maria De Filippi ha immediatamente notato questo interesse da parte di Roberta, e ha così voluto interpellare il corteggiatore in questione chiedendogli cosa ne pensasse della dama. Il ragazzo ha ricambiato i complimenti, e pare che i due stiano organizzando un’esterna insieme.

Non è ancora chiaro chi sia il corteggiatore in questione, ma sui social sono già partiti i commenti da parte delle fan del programma. Vedere Roberta in compagnia di un ragazzo renderebbe felici le sue follower, visto che sono mesi che la bella dama non esce insieme ad un uomo. L’ultima volta è successo con Davide Donadei (attuale concorrente del Grande Fratello Vip) in un noto ristorante del napoletano. La paparazzata scatenò polemiche non solo sul web ma anche in studio, quando Maria De Filippi decise di organizzare un confronto tra Davide, Roberta e Chiara Rabbi, ex di Donadei.