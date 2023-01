Non è la prima volta che Maria De Filippi prende a cuore le storie dei partecipanti del suo show secolare Uomini E Donne. Questa volta è toccato ad una corteggiatrice del trono in corso.

Parliamo di Alice Barisciani, corteggiatrici del tronista Federico Nicotera.

La De Filippi le ha offerto un posto di lavoro nel corso della registrazione di sabato 21 gennaio 2023.

Alice Barisciani, ha perso il lavoro a causa delle troppe assenze fatte per partecipare a Uomini e Donne e corteggiare il suo amato Federico.

Così Maria De Filippi commossa da questa storia ha detto alla ragazza davanti a tutti che se lo vorrà potrà lavorare con lei e il suo team. Ovviamente non sappiamo che tipo di lavoro andrà a svolgere Alice, questo lo sapremo solo dopo un suo colloquio con il responsabile delle risorse umane.

Concorrenti di Uomini e Donne 'aiutati' da Maria De Filippi

Come abbiamo detto in precedenza non è la prima volta che la conduttrice offre un lavoro a un protagonista di Uomini e Donne.

Già in passato lo aveva fatto con la tronista Teresa Cilia, che andò a lavorare dietro le quinte del talk show del sabato sera C’è Posta per Te. Successivamente assunse la non scelta di Andrea Damante, Laura Frenna, che attualmente fa parte della redazione.

Maria De Filippi, inoltre, ha offerto un lavoro a Fabio Ferrara, la scelta della tronista Ludovica Valli, che lavora anche lui nella redazione di Uomini e Donne. E ancora, due anni fa, è stata la volta del tronista Giacomo Czerny, bravissimo videomaker, che tuttavia rifiutò il posto di lavoro avendo già in mente cosa fare e volendo lavorare da freelance.

Non è un ufficio di collocamento ma Maria De Filippi prende sempre a cuore ogni situazione dei protagonisti dello show di Uomini e Donne, e spesso ha aiutato ragazzi e ragazze ad emergere.