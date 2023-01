Sembra essere tornato nuovamente il sereno tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo un periodo in cui il loro rapporto era in crisi, si sono riavvicinati nuovamente, e hanno avuto una lunga conversazione in giardino.

L’ex di Belén Rodriguez ha lanciato una frecciatina alla coinquilina in merito al suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia, e anche sulla delicata situazione sentimentale con il marito. Giaele stava riflettendo sul fatto che tutti i recenti avvenimenti della sua vita li ha trascorsi nel loft di Cinecittà: “Qui dento ho fatto compleanno, Natale e anniversario di matrimonio”. “Pure il divorzio, tra poco”, ha esclamato Antonino rivolgendosi alla compagna di avventura. Un’uscita provocatoria che la De Donà, a giudicare dalla sua espressione, non ha assolutamente apprezzato, tanto che Spinalbese ha immediatamente corretto il tiro e i due vipponi hanno proseguito nella loro conversazione senza problemi.

Intanto, questa sera torna un nuovo appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip. A partire dal mese di febbraio, inoltre, ci sarà nuovamente il doppio appuntamento settimanale con il reality show condotto da Alfonso Signorini, che nella settimana dal 7 all'11 febbraio se la vedrà anche con il Festival di Sanremo.