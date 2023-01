Nicole Murgia, prima di “virare” su Antonino Spinalbese, nei confronti del quale si dice particolarmente attratta, durante le prime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva messo gli occhi su Daniele Dal Moro.

Nella giornata di ieri, l’attrice romana ha avuto modo di parlare con l’ex tronista e cambiare idea su di lui, ripromettendosi entrambi di vivere la serenamente la convivenza nel loft di Cinecittà. L’attrice romana ha raccontato il contenuto della conversazione alle amiche Giaele De Donà e Oriana Marzoli (quest’ultima parte in causa, visto che sta vivendo una liaison con Daniele), e proprio la modella venezuelana ha indagato sui pensieri più nascosti della Murgia e sull’interesse che nutre nei confronti di Dal Moro.

Nicole Murgia e il pensiero su Daniele Dal Moro

“Rimane quello che penso”, ha risposto Nicole, che ha provato a chiarire le perplessità della coinquilina. “Resta sempre una persona che mi piace, ma in quanto persona”, aggiunge, lasciando intendere che è interessata ad avere esclusivamente un rapporto di amicizia.