Luca Onestini non sembra aver alcuna intenzione di iniziare una frequentazione nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex tronista, infatti, fatta eccezione per la parentesi con Nikita Pelizon, finita peraltro malissimo, ha sostenuto di non voler creare legami nel reality show. Del resto, il presunto flirt con l’influencer triestina è finito ancora prima di iniziare proprio a causa del rifiuto di lui. In molti sui social, in particolare i cosiddetti Nikiters, sostenitori della Pelizon, hanno accusato a più riprese il vippone che, secondo gran parte degli utenti, avrebbe illuso Nikita.

Luca Onestini, il suo "No" ai flirt nella Casa

Della sua decisione, Luca Onestini ne ha parlato con Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Nello specifico, Giaele gli ha fatto notare: “Ma tu, fuori da qua, aspetti la donna della tua vita o ti diverti, e poi se arriva la donna della tua vita va bene? Cioè, io non credo che fuori da qui tu non fai niente e aspetti la donna della tua vita…”.

“Ti spiego: non è perché voi siete delle persone orrende debbano tutti essere delle persone orrende”, ha replicato ironizzando l’ex tronista. A quel punto la De Donà l’ha incalzato: “Qui hai paura di uscire male”.

Onestini: "Ho trent'anni, spero di sistemarmi"

“Se io qua inizio qualcosa con qualcuno è perché mi ci metto insieme, perché stiamo convivendo, quindi voglio quel qualcosa in più per metterci insieme”, ha detto Onestini. “E anche nella vita fuori, se io comincio a frequentarmi o a mettermi con una persona, spero che sia l’ultima. Cerco quella donna lì, sennò non mi ci metto insieme per provare, capito? Io qua, se parto è per fare altro, perché non ho bisogno di fare finta, di avere delle cose. Stiamo convivendo, quindi anche nella vita fuori quando vai a convivere con una persona ci deve essere quel qualcosa in più. Se non c’è, va benissimo”.

Poi ha concluso: “Io sono esattamente come sono fuori. Nel senso che io spero che la mia prossima fidanzata sia l’ultima. Ho trent’anni”.