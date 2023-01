Daniele Dal Moro vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. La diretta di lunedì 23 gennaio non è stata affatto semplice per l’ex tronista, che è stato ripreso da Sonia Bruganelli e Orietta Berti per il suo atteggiamento nei confronti di Oriana Marzoli.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, Dal Moro sarebbe intenzionato ad abbandonare il loft di Cinecittà. Attilio Romita, infatti, si è confidato con Oriana e a proposito di Daniele ha detto: “Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6,30 dopo averci parlato per ore. Poi mi ha risposto ‘E’ tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno, amen, non mi spaventa’. Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché era frastornato. Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te. Lui mi diceva ‘Io non riesco a cancellare lo storico’. E così gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go, alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione. Oltre a fare un danno a te, si rende ridicolo. Gli ho detto tutto questo e poi sono andato a dormire. Anche perché cosa dovevo dirgli di più? Oggi, però, l’ho visto proprio giù, e vi ho spiegato quello che penso”.