Esplode il “Topo-gate” nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri notte, Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese si trovavano in cucina quando ad un certo punto hanno visto qualcosa muoversi e poi hanno udito dei rumori sospetti sopra i pannelli del soffitto. L’ex di Belén Rodriguez ha aperto gli sportelli dei pensili della cucina per controllare, e poi ha preso una scopa per battere sul soffitto. Antonino, rivolgendosi ad una telecamera, ha detto: “Guardate che ci sono i topi”.

Andrea Maestrelli terrorizzato

Mentre Spinalbese cercava di stanare l’ospite indesiderato, Andrea era letteralmente terrorizzato, e si manteneva a distanza di sicurezza: “Anto sicuro sono topi, 100%. Ma è uno soltanto o più? Sì, oddio sì sono loro, sono proprio quelli grossi come pantegane. Dai non gli rompere le scatole, ti prego. Non è che sfondano qualcosa e poi entrano ovunque? Che dici? L’anno scorso un concorrente si è svegliato e ha messo il piede su un topo?! Ma che stai a dì dai finiscila. Dai fratè ti prego, no non mi avvicino e non mi affaccio nel mobile! Non hai capito, forse tu non hai capito. No fratè te non hai capito, io c’ho proprio paura in questo momento. Poi dobbiamo scappare alle due di notte. Non li stuzzicare. Smettila che ho paura davvero”.

Andrea Maestrelli ha poi raccontato l’avvistamento a Milena Miconi: “Abbiamo visto qualcosa e poi abbiamo sentito i loro passi. Sentivo i passetti, non erano altre cose fidatevi!”. Antonino si è invece improvvisato esperto di ratti: “Qui il tetto è alto e hanno lo spazio per fare quello che vogliono e creare tane. Guarda è già tanto che non ce li ritroviamo in camera da letto. Oppure escono mentre cuciniamo. Ma qui è tutto assurdo, l’altro giorno c’era pure l’altra stanza allagata”.