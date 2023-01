Nonostante il tifo quasi da stadio dei Gintonic, mezze frasi e dichiarazioni poco chiare, tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese non è ancora successo nulla. Anche quando l’ereditiera è rientrata per una settimana come “ospite” nella Casa del Grande Fratello Vip, tra i due non si è verificato nessuno episodio tale da ipotizzare che possa esserci un futuro come coppia lontano dalle telecamere.

La sorella di Elettra, durante la sua ospitata al Gf Vip Party di alcune settimane fa, è stata pungolata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sulla questione Spinalbese, ma ha svicolato in tutti i modi.

Ginevra su Antonino: "Sono benvenuta nel suo harem"

In un’intervista al settimanale Chi in edicola oggi, mercoledì 25 gennaio, Ginevra è tornata a parlare dell’ex di Belén Rodriguez: “Il GF Vip non mi ha tolto nulla. Forse un po’ di privacy perché vengo riconosciuta da qualcuno quando vado per strada o a fare la spesa? Non è propriamente un male. Dall’altra mi ha dato una moltitudine di cose che fatico ad elencare: mi ha aiutato a mettermi a fuoco come persona, dal punto di vista individuale, relazionale e, persino, in relazione al mondo. È stato un percorso immersivo, quel viaggio mi è stato congeniale e lo è tuttora. E anche gli strascichi sono positivi. Se mi ha dato Antonino Spinalbese? Ma certo, lui lo metto di default, è buono, è tenero e si è aperto con me dicendomi: ‘Io non sono così con tutti’. E allora mi sento benvenuta nel suo harem”.

Nel frattempo, dopo la puntata del 23 gennaio, Antonino è tornato a parlare di Ginevra: “Ci sono state delle cose che sono rimaste in sospeso, e non credo di essere un ipocrita. Fino a quando non finisco di parlare di una determinata cosa con una persona, non mi sento così pulito. Non so come dirti. Ci sono state delle cose che ho cercato di mantenere fuori dalle telecamere perché sono delicate, e se dovessi fare una domanda potrei metterla in difficoltà e non mi serve. Siccome le voglio bene perché devo metterla in difficoltà in diretta tv? Non ha senso. Ci sono cose che sappiamo io e lei”.