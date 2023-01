Risveglio complicato per Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana ha un solo pensiero in testa: il suo complicato rapporto con Daniele Dal Moro.

Risveglio amaro per Oriana Marzoli

Ancora in preda alla rabbia a causa dell’improvviso e ingiustificato allontanamento dell’ex tronista, Oriana chiede ad Attilio Romita di riferirle cosa gli abbia detto Daniele nel corso della notte. “Lui ha sempre in testa questa cosa che tu non sia affidabile”, rivela il giornalista, raccontando di aver consigliato a Dal Moro di prendere finalmente posizione e di piantarla con i tira e molla che lo fanno apparire come incoerente. “Speriamo che ci stia pensando”, prosegue Romita, fiducioso del fatto che il coinquilino sia riflettendo su suoi consigli.

Attilio riferisce alla Marzoli che Daniele avrebbe voluto che fosse lei ad avvicinarsi ieri sera al termine della puntata, ma la venezuelana, invece, si sarebbe aspettata da lui maggiore supporto, soprattutto dopo la nomination. “C’è un punto dove dico basta, adesso non è successo niente e non mi ha parlato”, dice Oriana. “Basta, mi fermo. Non può fare così ogni volta che gli pare”. “Troverete il modo di scherzare di nuovo, e dallo scherzo vi unirete”, dice Sarah Altobello, la quale consiglia ad Oriana di non lasciare che i loro problemi passino nuovamente in secondo piano. “Poni la questione, discutila”, dice la vippona pugliese, invitando l’amica a parlare dei suoi problemi e delle sue perplessità con chiarezza.

Oriana scoppia in lacrime a causa di Daniele Dal Moro

La Marzoli sembra particolarmente provata dalla situazione, e parlarne con la Altobello la porta ad avere un crollo emotivo. In preda allo sconforto scoppia in lacrime, preoccupata sia della nomination che per il rapporto che sembra ormai compromesso con Daniele Dal Moro. “Non bisogna mai aspettarsi niente, lui ieri è stato provato dalla puntata”, afferma Sarah. “Mi sto stufando”, ribatte Oriana tra le lacrime, confessando all’amica di sentirsi colpevolizzata troppo per le sue azioni passate e di non avere più voglia di assecondare i continui cambi d’umore dell’ex tronista.

In seguito, la modella venezuelana si sfoga anche con Luca Onestini che, trovandola in lacrime, prova a consolarla, ma con scarsi risultati. “E’ un egocentrico a cui interessa solo come sta lui”, affermariferendosi a Daniele. Poi interviene anche Edoardo Tavassi: “Devi stare con qualcuno che ti fa stare meglio, tu stai meglio?”, le chiede l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ma la Marzoli non sembra avere la risposta. Anche Nicole Murgia corre in soccorso dell’amica, e nel tentativo di giustificare il comportamento di Dal Moro conclude: “In questo momento per lui non sei una priorità”.

Daniele, nel frattempo, è ancora tra le braccia di Morfeo. Oriana troverà il coraggio di affrontarlo e confessargli tutto il suo risentimento?