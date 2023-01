Ha innescato una lunga scia di polemiche l’intervento della signora Carla, mamma di Luca Onestini, durante la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio.

La donna, approdata nella Casa per sostenere il figlio, ha anche colto la palla al balzo per esplodere vere e proprie fucilate nei confronti di Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Ad un certo punto si è intromessa anche Sonia Bruganelli, che ha provato ad arginare la signora Carla, attaccandola a sua volta.

Il popolo social si è spaccato in due. Da un lato c’è chi ha difeso la donna, dall’altro chi è rimasto allibito dalle esternazioni della mamma di Luca Onestini. Ovviamente è giunta puntuale anche la bordata di Soleil Sorge, ex fiamma ed acerrima nemica del vippone, che su Twitter ha lanciato una potentissima stoccata: “Sono le nostre padri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne è l’espressione. Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete. Ad maiora semper”.