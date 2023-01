Nonostante la liaison con Oriana Marzoli prima, e l’attrazione palesata nei confronti di Nicole Murgia poi, Antonino Spinalbese continua ad avere un chiodo fisso nella testa: Ginevra Lamborghini.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, l’hairstylist ha parlato ancora una volta dell’ereditiera con Attilio Romita, e al suo fianco c'era proprio la Murgia.

“Ci sono state delle cose che sono rimaste in sospeso, e non credo di essere un ipocrita. Fino a quando non finisco di parlare di una determinata cosa con una persona, non mi sento così pulito. Non so come dirti. Ci sono state delle cose che ho cercato di mantenere fuori dalle telecamere perché sono delicate, e se dovessi fare una domanda potrei metterla in difficoltà e non mi serve. Siccome le voglio bene perché devo metterla in difficoltà in diretta tv? Non ha senso. Ci sono cose che sappiamo io e lei”.

Insomma, Antonino sembra intenzionato a scoprire cosa accadrà con Ginevra Lamborghini una volta lasciato il loft di Cinecittà.