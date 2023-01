Sebbene abbia da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio, Giaele De Donà non si sottrae di certo alle attenzioni degli uomini della Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo aver trasformato il rapporto ambiguo con Antonino Spinalbese in amicizia, la vippona sta approfondendo la conoscenza con Andrea Maestrelli. “So di essere la tua preferita qui dentro”, afferma la modella. Tra i due si verificano spesso momenti di tenerezza e qualche tentativo di flirt. Si sono scambiati anche un bacio, sebbene fosse soltanto per gioco: "Il bacio è stato coinvolgente”, ha commentato Andrea.

Per gli inquilini del loft di Cinecittà non ci sono dubbi: tra i due c’è attrazione. Maestrelli è perfettamente consapevole del fatto che la De Donà sia sposata, e per tale ragione ritiene giusto non sbilanciarsi troppo. Tuttavia sembra intenzionato a proseguire la conoscenza: “Succederà quel che succederà”, ha affermato l’ex calciatore.

Dopo aver mandato in onda la clip sui due vipponi, Alfonso Signorini li ha stuzzicati un po’. Andrea, in particolare, ha confermato di preferire Giaele alle altre coinquiline. Anche Antonino Spinalbese ha “sponsorizzato” la possibile ship, mentre la De Donà dà ragione ad Orietta Berti: le manca l’amore e qualche coccola non fa mai male.

Come prenderà l’ennesima amicizia “speciale” di Giaele il famoso marito Brad?