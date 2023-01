Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, si è anche affrontato l’argomento relativo all’attrazione tra Antonino Spinalbese e Nicole Murgia. In molti ritengono che la nuova possibile ship sia frutto di una strategia di Oriana Marzoli, che avrebbe spinto l’attrice romana tra le braccia dell’haistylist con l’obiettivo di far passare quest’ultimo, ancora una volta, come ammaliatore. Ma, a giudicare dalle parole dei due vipponi, l’attrazione reciproca è reale.

Nicole è diventata la massaggiatrice ufficiale della Casa più spiata d’Italia, e anche Antonino ha usufruito dei “servizi” della coinquilina. “Cercherò di essere sincero il più possibile. Attorno a queste mura il tempo non scorre mai e la cosa più difficile è cercare di distaccarsi", ha ammesso l’ex di Belén Rodriguez durante la puntata di ieri sera. “Però non sono a casa mia e qui tutto quello che succede è una tragedia, quindi ci penso mille volte prima di fare una cosa. Con Nicole non riesco ad avere un interesse che vada oltre all'attrazione fisica, quindi non vado oltre”.

Ma Alfonso Signorini torna con la mente ad un episodio in particolare: “C’era anche un’altra scena, più, pietosa, quando la Murgia depilava le gambe di Antonino col rasoio”. Il conduttore è convinto che Antonino non riuscirà a resistere ancora molto alle avances di Nicole, e alla fine cederà alle lusinghe della coinquilina.