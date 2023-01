La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 23 gennaio ha regalato emozioni e colpi di scena a ripetizione.

Per Luca Onestini e Oriana Marzoli, durante la diretta di ieri sera, si sono verificati alcuni attimi di “panico” per un episodio che riguardava Nikita Pelizon. L’influencer triestina ha parlato di ciò che sarebbe accaduto tra lei e l’ex tronista: “Su tutta quella cosa di sfioramenti, toccamenti e quant’altro, deduco che se la sia presa perché non voleva che la dicessi”, ha confessato Nikita parlando di Onestini. “Non c’è mai stato niente tra me e lei, è questo il problema”, ha replicato Luca.

Nikita Pelizon spiffera tutto

Poco dopo è stata trasmessa una clip nella quale la Pelizon ha parlato di alcune situazioni particolari in cui Onestini l’avrebbe illusa di provare qualcosa per lei. Mentre si trovava in sauna con Antonella Fiordelisi, Nikita aveva simulato un ballo piuttosto spinto con Luca, conclusosi con lui che l’avrebbe sbattuta contro il muro dicendole “Dai, dimmi delle porcate!”. Onestini è diventato pallido, ed ha continuato ad accusare la triestina di mentire.

La reazione di Oriana Marzoli e Luca Onestini

In seguito, difronte alle varie immagini di alcune clip e ai discorsi di Nikita, si è visto Oriana Marzoli sussurrare qualcosa all’orecchio di Luca Onestini: “Ma non avevano detto che è fuori dalle telecamere?”, ha chiesto la modella venezuelana. “Infatti”, ha risposto l'ex tronista, il cui disappunto era molto evidente.

In tanti si stanno chiedendo a chi si riferissi Oriana con quel “avevamo”. Agli autori? E’ il momento del “fuori dalle telecamere” è quello descritto dalla Pelizon? Inoltre, perché la Marzoli e Onestini pensavano che certe scene riguardanti Nikita non fossero state riprese e che non sarebbero state mostrate? Tanti interrogativi, che ad oggi non hanno ancora trovato risposta.