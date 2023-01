Scintille durante la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio. Alfonso Signorini ha chiamato Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli in led, definendole le “regine della casa”.

La produzione ha organizzato un faccia a faccia tra le due vippone in seguito alle numerosi incomprensioni che hanno avuto nel corso della loro permanenza nel loft di Cinecittà. Ma quello che doveva essere un chiarimento, si è in realtà trasformato in una vera e propria battaglia “senza quartiere”.

Scintille tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

Tra l’influnecer campana e la modella venezuelana non corre buon sangue. E’ un dato di fatto, e ieri sera le due acerrime nemiche hanno dimostrato ancora una volta di non sopportarsi a vicenda. “Sei trash, sei trash, sei trash”, ha ripetuto a più riprese Antonella rivolgendosi ad Oriana. “Mi sono sentita usata da te, siccome ero molto amica di Antonino e tu volevi arrivare a lui. Nel momento in cui non ce l’hai fatta, ti sei allontanata perché sei egoista e pensi solo ai tuoi ragazzi”, ha detto la Fiordelisi.

Non si è fatta attendere la replica di Oriana, che quando si tratta di litigare non si tira mai indietro: “Io non ti ho mai usata. Parli della sensibilità femminile quando invece tu dici solo che mi butto sui ragazzi. Sei una provocatrice. Io non faccio la vittima, tu sì. Da quando sono entrata al Grande Fratello ha iniziato a farsi la coda, proprio come me. Mi copia anche i vestiti”. “Ho un team che cura la mia immagine e mi manda i vestiti. Oriana si inventa tutto”, ha replicato Antonella.

Sonia Bruganelli attacca Oriana: "E' una mitomane"

Dopo essersi insultate a vicenda per diversi minuti, nella dinamica tra la Fiordelisi e la Marzoli si è inserita anche Sonia Bruganelli, che ha preso una posizione netta contro la venezuelana: “Stavo cercando la tua definizione sul vocabolario: mitomania. Qui ci sono due donne. La prima (Antonella, ndr) è entrata con questa problematica e la sta lasciando. La biondina (Oriana, ndr), invece, è in preda alla mitomania”. Orietta Berti, invece, ha preso le difese della Marzoli: “Antonella all’inizio si è avvicinata a lei perché aveva 2 milioni di followers. In questi giorni hanno dato tutti addosso ad Oriana”.