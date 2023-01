L’avvicinamento di Nicole Murgia ad Antonino Spinalbese ha fatto infuriare i cosiddetti Gintonic (fan della ship tra Ginevra Lamborghini e l’ex di Belén Rodriguez) che, però, hanno potuto “festeggiare” perché al termine della puntata del 23 gennaio l’hairstylist è tornato a parlare dell’ereditiera.

La urla contro Nicole Murgia

Ieri pomeriggio, alcuni fan del reality che non sembrano vedere di buon occhio una possibile liaison tra la Murgia e Spinalbese, si sono appostati all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip e hanno urlato: “Murgia, va******lo! Antonino tranquillo, c’è Ginevra”. Antonino, che ha udito gli insulti provenienti dall’esterno, ha chiesto agli altri coinquilini di evitare di riferire a Nicole le offese urlate contro di lei.

L'attrazione tra Antonino e Nicole

Negli ultimi giorni, l’intesa tra l’attrice e Spinalbese è visibilmente cresciuta. L’ex di Andrea Maestrelli non ha fatto mistero di provare una certa attrazione nei confronti del coinquilino. Attrazione ricambiata anche da Antonino, che l’ha confermata anche nel corso della puntata di lunedì 23 gennaio: “Cercherò di essere sincero il più possibile. Attorno a queste mura il tempo non scorre mai e la cosa più difficile è cercare di distaccarsi. Però non sono a casa mia e qui tutto quello che succede è una tragedia, quindi ci penso mille volte prima di fare una cosa. Con Nicole non riesco ad avere un interesse che vada oltre all'attrazione fisica, quindi non vado oltre”.

Anche l’ex volto di Tutti pazzi per amore ha palesato in più di un’occasione il suo interesse nei confronti di Spinalbese. Durante un confessionale, in particolare, si è lasciata decisamente andare: “Se mi piace? Eh vabbè fisicamente non gli possiamo dire nulla. Direi che è molto bello e anche intelligente. L’ho sempre detto, lo dicono tutti, è bello. È un bel vedere. A maggior ragione, sono contenta che sia tornato. A me lui piace un sacco come persona, per come è, come si rapporta. È sempre educato, sempre gentile, ha sempre qualcosa da raccontare. Poi, è bello, quindi.È un bellissimo ragazzo, una persona molto interessante. Passarci del tempo, chiacchierarci, conoscersi sì, ma nient’altro. Voglio rimanere salda”.